В Киеве назвали условие для проведения выборов в Донбассе

Возвращение беженцев в Донбасс назвали условия для проведения выборов в регионе Фото: CC BY 2.0, Juan Antonio Segal, Flickr

новость из сюжета Война на Украине

Украинские власти считают, что выборы в Донбассе следует проводить только после возвращения в регион беженцев и их участия в голосовании. Об этом после заседания трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе заявила Дарья Олифер, пресс-секретарь Леонида Кучмы, представляющего Киев на переговорах.

«Только возвращение <…> беженцев в свои родные города и села, их участие в выборах способны обеспечить длительный мир», — написала Олифер в своем фейсбуке. По ее словам, территория Украины должна быть под ее полным контролем или контролем международных наблюдателей. Это обеспечит безопасность в день голосования.