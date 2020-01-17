16 января 2020

В Киеве назвали условие для проведения выборов в Донбассе

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Площадь независимости (Майдан) в Киеве, майдан, киев, украина, площадь независимости
Возвращение беженцев в Донбасс назвали условия для проведения выборов в регионеФото: CC BY 2.0, Juan Antonio Segal, Flickr
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Война на Украине

Украинские власти считают, что выборы в Донбассе следует проводить только после возвращения в регион беженцев и их участия в голосовании. Об этом после заседания трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе заявила Дарья Олифер, пресс-секретарь Леонида Кучмы, представляющего Киев на переговорах.

«Только возвращение <…> беженцев в свои родные города и села, их участие в выборах способны обеспечить длительный мир», — написала Олифер в своем фейсбуке. По ее словам, территория Украины должна быть под ее полным контролем или контролем международных наблюдателей. Это обеспечит безопасность в день голосования.

Заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе прошло в Минске 16 января, пишет Life. Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что выборы в регионе должны пройти одновременно со всеми другими местными выборами на территории всей страны, напоминает телеканал 360. Если этого не произойдет, Киев будет «искать альтернативу Минским соглашениям», сообщает «Царьград».

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-
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