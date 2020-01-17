В Киеве назвали условие для проведения выборов в Донбассе

Украинские власти считают, что выборы в Донбассе следует проводить только после возвращения в регион беженцев и их участия в голосовании. Об этом после заседания трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе заявила Дарья Олифер, пресс-секретарь Леонида Кучмы, представляющего Киев на переговорах.
«Только возвращение <…> беженцев в свои родные города и села, их участие в выборах способны обеспечить длительный мир», — написала Олифер в своем фейсбуке. По ее словам, территория Украины должна быть под ее полным контролем или контролем международных наблюдателей. Это обеспечит безопасность в день голосования.
Заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе прошло в Минске 16 января, пишет