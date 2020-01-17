Губернатор ответил, будет ли использован опыт Екатеринбурга при изменении Конституции

Евгений Куйвашев заявил, что власти справятся с любыми формами выражения общественного мнения Фото: Анна Майорова © URA.RU

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев не исключил использование опыта по выбору места для строительства храма в Екатеринбурге при уточнении у россиян мнения по изменениям в Конституции. Об этом он заявил по время общения с журналистами.

«Опрос [тактика опроса по храму] тоже имеет место на тиражирование, если коллеги из комиссии [рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию] предложат нам поучаствовать, мы в такой форме сможем провести», — отметил Куйвашев. Губернатор также уточнил, если будут другие формы общественного мнения, то они будут реализованы. «Думаю, с любыми формами общественного мнения справимся», — подчеркнул глава Свердловской области.

15 января президент РФ Владимир Путин во время обращения к Федеральному собранию анонсировал поправки в Конституцию России. Среди предложений главы государства: чиновники не могут иметь иностранное гражданство; кандидат на пост президента страны должен будет проживать в России не менее 25 лет; нижняя палата парламента получит возможность назначать премьер-министра.

В мае 2019 года в Екатеринбурге в сквере у Театра драмы прошли несанкционированные акции протеста против строительства храма Святой Екатерины. Ситуация разрешилась после вмешательства Путина, посоветовавшего властям города провести опрос. Мероприятие состоялось в сентябре 2019 года. Горожане выбрали участок под нынешним Приборостроительным заводом.