Рабочие, добывшие редкий изумруд на Мариинском прииске в Свердловской области, получат денежные премии. Как сообщил корреспондент «URA.RU», побывавший на предприятии, руководство намерено поощрить порядка 6 человек.
«По данным директора, размер премии составит порядка 200 тысяч рублей на всех», — рассказал корреспондент издания.
Полукилограммовый изумруд был найден рабочими очистного забоя на глубине 260 метров. Камень оценили в 55 тысяч долларов. «В ближайшее время изумруд может пополнить запасы Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней России», — рассказал гендиректор Мариинского прииска Евгений Василевский.
В 2019 году сотрудниками предприятия были найдены еще три камня высокого качества весом 80, 174,9 и 264 граммов, стоимость которых составила 8,8, 19,3 и 29,1 долларов соответственно. А в 2015 году рабочие обнаружили редчайший изумруд, названный «Губернаторским». Его изображение теперь можно найти на почтовых карточках «Почты России». Такие камни обычно не используются в ювелирном производстве, их считают коллекционными.
Ежегодно Мариинский прииск перерабатывает 94 тысячи тонн руды и добывает 150 килограммов изумрудов.