Российский поэт раскрыл, какой из хитов Лепса написал Мишустин

Михаил Мишустин сочинил музыку к одной из песен артиста Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Автором музыки к композиции «Зола» Григория Лепса является новый премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом РИА «Новости» сообщил поэт, автор текста песни Александр Вулых.

«Стихи [к песне „Зола“] были написаны мной, музыка — Мишустина, все данные есть в РАО (Российское авторское общество)», — рассказал Вулых. Он также подтвердил, что автором музыки является именно премьер-министр России, а не его тезка. Как отмечает поэт, в случае с этой песней сначала были придуманы стихи, а после на них была написана музыка. Как передает слова соавтора песни Life , Мишустин хорошо играет на фортепиано, иногда музицирует в компании друзей.

Релиз альбом «Апгрейд», в который вошла песня, вышел в 2016 году. Ранее газета «Ведомости» со ссылкой на «двух хороших знакомых» сообщила, что председатель правительства Мишустин написал музыку к двум трекам Лепса «Настоящая женщина» и «Зола». Согласно данным, опубликованным на сайте РАО, слова песни «Зола» написал Вулых, музыку — Михаил Владимирович Мишустин (точно также зовут нового премьер-министра). Даты рождения, по данным собеседника издания, тоже совпадают. Однако представитель Григория Лепса заявил, что автор данных композиций — однофамилец нового премьер-министра России.

Вечером 16 января Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина новым премьером, а также включил его в состав Совбеза. Ранее он возглавлял Федеральную налоговую службу РФ, напоминает агентство Nation News.