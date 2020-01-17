Шнуров записал наставление премьер-министру Мишустину в стихах

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сергей Шнуров в ТАСС. Москва, шнуров сергей
Сергей Шнуров посвятил Михаилу Мишустину стихиФото: Владимир Андреев © URA.RU

Музыкальный исполнитель, лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров записал видеообращение к новому премьер-министру России Михаилу Мишустину.

«Пусть образование уничтожат. Нам и медицина ни к чему уже, и зарплата еще ниже. Пусть всем будет несравненно хуже. Речь же о России и престиже», — заявил Шнуров в видео, опубликованном в Instagram.

Музыкант также с иронией высказался о пенсионной реформе, отметив, что готов выйти на пенсию хоть в сто лет. В своем стихотворении он также высмеял желание России наконец победить на «Евровидение», объединившись против «евродряни». В стихах певец признался, что обращается к нему «как обыватель и тоже сочинитель песен для [Григория] Лепса».

Как ранее сообщали СМИ, Мишустин является автором музыки к нескольким песням Григория Лепса. Однако представитель артиста Владимир Урюпин сообщил, что автор композиций «Зола» и «Настоящая женщина» — не новый премьер-министр РФ, а лишь его однофамилец, сообщает телеканал 360.

16 января президент России Владимир Путин подписал указ о назначении председателем правительства России Михаила Мишустина. Ранее он занимал должность руководителя Федеральной налоговой службы РФ, напоминает РАПСИ.

Расскажите о новости друзьям
Знаменитости Политика
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...