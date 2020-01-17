16 января 2020
15 января 2020

В Зауралье впервые за 40 лет купили рекордное число пожарных машин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Лесные пожары. Курган, пожарная машина, пожар, мчс курган, пожарные, ограничение по скорости, режим чс
Пожарные машины пришли на смену технике 1970-1980-х годовФото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Парк спецтехники муниципальной пожарной охраны в Курганской области пополнили 23 машины. Как сообщают в областном правительстве, это самое масштабное обновление данного парка за последние десятилетия.

«Мы, конечно, стараемся поддерживать старую технику в рабочем состоянии, но сломаться она может в любой момент», — рассказал на мероприятии старший водитель муниципального поста Шумихинского района Виталий Бобров. Ключи от машин пожарным вручил губернатор Курганской области Вадим Шумков.

Машины были изготовлены на Варгашинском заводе противопожарного и специального оборудования. Они пришли на смену технике, произведенной в 70-80-х годах прошлого века. Стоимость одной машины — около 3,8 млн рублей.

Эта техника поможет муниципалитетам в борьбе с крупными лесными пожарами. В мае прошлого года от огня пострадали несколько населенных пунктов области, а деревня Ордина в Белозерском районе сгорела меньше чем за час. Из села Иковка пришлось эвакуировать жителей.

Расскажите о новости друзьям
Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...