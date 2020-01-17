Лавров рассмеялся в ответ на вопрос о желании остаться главой МИД

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Всероссийский форум
Лавров продолжает исполнять обязанности главы МИДФото: Владимир Андреев © URA.RU
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Отставка правительства России в 2020 году и формирование нового кабмина

Бывший глава МИД РФ Сергей Лавров ответил на вопрос о том, хочет ли он остаться министром ведомства. На сегодняшней пресс-конференции он заявил, что продолжает исполнять порученные ему обязанности, сообщает РБК.

Австрийская журналистка спросила, есть ли у Лаврова желание вновь возглавить МИД России, когда новое правительство страны будет сформировано. В ответ на это бывший глава ведомства рассмеялся. «Мне поручили исполнять обязанности три дня назад — я исполняю», — ответил он.

15 января правительство РФ по главе с премьер-министром Дмитрием Медведевым ушло в отставку, напоминает RT. Новым председателем правительства, кандидатуру которого выдвинул президент страны Владимир Путин, стал Михаил Мишустин, пишет агентство Nation News.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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Ссылки по теме
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