В Москве школьник ударил учительницу за порванные наушники

В одной из московских школ ученик избил учительницу. Инцидент произошел в Юго-западном районе столицы, сообщается в одной из групп в соцсети «ВКонтакте».
Поводом к конфликту стало то, что преподаватель физики выдернула из ушей ученика наушники и порвала провод. После чего 15-летний восьмиклассник напал на учительницу, ударил ее по лицу и начал крушить кабинет. Ученик разбил стекла, после чего ушел.
В ГУ МВД России по Москве «URA.RU» подтвердили факт нападения. «15 января около 12:30 в полицию поступило сообщение, что в учебном заведении на улице академика Арцемовича учащийся нанес телесные повреждения учителю. По данному факту проводится проверка, по ее итогам будет принято процессуальное решение», — сообщили «URA.RU» в ведомстве.
По неподтвержденной информации, педагога госпитализировали, а ученика смогла успокоить только бабушка, которую срочно вызвали в школу. По некоторым данным, школьник ранее оставался на второй год.
В управлении образования по Москве «URA.RU» не смогли оперативно подтвердить или опровергнуть эту информацию. Туда направлен официальный запрос.