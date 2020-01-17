Петицию за лишение Урганта российского гражданства подписали тысячи людей

Тысячи человек поддержали идею лишения Ивана Урганта российского гражданства. Петиция, опубликованная на сайте citizengo.org, за два дня собрала более 15 тысяч подписей.
Петиция была создана лидером общественного движения «Сорок сороков» Андреем Кормухиным после одного из выпусков «Вечернего Урганта». По мнению Кормухина, Ургант вместе с актером Жераром Депардье и музыкантом Джизусом (Jesus) оскорбили чувства верующих. «В начале рождественского выпуска Ургант показал фотокомпиляцию, пародирующую икону с изображением Рождества Иисуса Христа. Бывший актер [Депардье] сравнил Христа с поросенком. После чего ведущий и гость активно продолжали кощунствовать», — говорится в петиции.
Кормухин считает, что Ургант и «Первый канал» должны принести извинения, а редакторы, выпустившие программу в эфир, — понести наказание. Также общественный деятель требует снять с эфира передачу «Вечерний Ургант».
За Урганта уже заступились несколько публичных деятелей. В частности, депутат Наталья Поклонская заявила, что предложения лишить кого-то гражданства наносят вред российской государственности, а журналист Владимир Познер выразил уверенность, что гражданства Урганта не лишат.
Ранее россияне раскритиковали пародийную передачу «Голубой Ургант». Россиянам не понравилась вычурность костюмов и танцы в интерьере российских квартир, передает агентство Nation News.