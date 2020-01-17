Устав Екатеринбурга изменят ради одной буквы

В случае утверждения документа чиновникам предстоит переписать нормы из-за буквы «ё» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Администрация Екатеринбурга внесла на рассмотрение городской думы проект изменений в Устав — основной нормативный акт уральской столицы. Как следует из редакции документа, речь идет об «уточнении наименования» поселка Зеленый Бор в составе Екатеринбурга.

На данный момент в Уставе Екатеринбурга прописано, что в состав муниципального образования в числе прочих «входит поселок Зеленый Бор». «Внести в Устав муниципального образования „город Екатеринбург“ изменение, заменив в пункте 2 статьи 3 слово „Зеленый“ словом „Зелёный“», — предложили в правовом департаменте мэрии.

В пояснительной записке к проекту решения говорится, что, если депутаты одобрят инициативу, сотрудникам администрации предстоит внести соответствующие изменения в городские правовые акты. «Принятие проекта решения не потребует дополнительных расходов из бюджета муниципального образования «город Екатеринбург», — уточнили авторы.

Когда именно депутаты рассмотрят проект изменений, пока неизвестно.