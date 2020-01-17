«Известия»: первым заместителем Мишустина может стать помощник Путина

Первым заместителем председателя правительства России Михаила Мишустина может стать нынешний помощник президента России Владимира Путина по вопросам экономики Андрей Белоусов. Об этом сообщает «Известия» со ссылкой на два осведомленных источника.
Собеседники издания отмечают, что вопрос о назначении Белоусова на новую должность почти решен. «Один из них отметил, что в аппарате помощника Белоусова уже готовятся к переезду», — пишут «Известия». Сейчас исполняющим обязанности вице-премьера является министр финансов Антон Силуанов.
Ранее о возможном назначении Белоусова на должность первого заместителя Мишустина сообщили «Ведомости». Белоусов начал государственную службу в 2006 году с должности заместителя министра экономического развития по макроэкономике и реализации федеральных целевых программ. В 2012 году он возглавил Минэкономразвития. В июне 2013 года президент России Владимир Путин назначил его помощником по экономике.
Как писало «URA.RU», 15 января премьер-министр Дмитрий Медведев вместе с правительством ушел в отставку. Новым главой кабмина стал бывший глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин, напоминает телеканал 360.