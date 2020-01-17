Социальный блок в правительстве Зауралья доверили финансисту

Заместителем губернатора Курганской области по соцполитике назначена Ольга Соложенцева, которая до этого работала в финансовом управлении региона. Об этом сообщает пресс-служба главы области.
«Вакантную должность заместителя губернатора по социальной политике заняла заместитель начальника финансового управления Курганской области — начальник отдела отраслевого финансирования Соложенцева Ольга Николаевна», — говорится в сообщении.
Соложенцева родилась в городе Петухово Курганской области. По образованию она экономист, окончила Курганскую сельхозакадемию. В финуправлении чиновница работала с 2011 года.
Предыдущий замгубернатора по соцполитике Татьяна Менщикова, как ранее сообщало «URA.RU», ушла в отставку в конце октября 2019 года. В этой должности она проработала семь месяцев (назначена в конце марта 2019 года). Предшественница Менщиковой на должности замгубернатора Ирина Бугаева проработала на этом посту всего два месяца.