16 января 2020
15 января 2020

Социальный блок в правительстве Зауралья доверили финансисту

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, правительство курганской области, курганская областная дума
В правительстве Зауралья — новый замгубернатораФото: Игорь Меркулов © URA.RU
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Перестановки в правительстве Курганской области

Заместителем губернатора Курганской области по соцполитике назначена Ольга Соложенцева, которая до этого работала в финансовом управлении региона. Об этом сообщает пресс-служба главы области.

«Вакантную должность заместителя губернатора по социальной политике заняла заместитель начальника финансового управления Курганской области — начальник отдела отраслевого финансирования Соложенцева Ольга Николаевна», — говорится в сообщении.

Соложенцева родилась в городе Петухово Курганской области. По образованию она экономист, окончила Курганскую сельхозакадемию. В финуправлении чиновница работала с 2011 года.

Предыдущий замгубернатора по соцполитике Татьяна Менщикова, как ранее сообщало «URA.RU», ушла в отставку в конце октября 2019 года. В этой должности она проработала семь месяцев (назначена в конце марта 2019 года). Предшественница Менщиковой на должности замгубернатора Ирина Бугаева проработала на этом посту всего два месяца.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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