Уральская путешественница вместо храма попала на ликеро-водочный завод

С туроператора в счет компенсации морального вреда будет взыскано 3 тысячи рублей и штраф Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Жительница Свердловской области отсудила у туристической компании моральную компенсацию за изменение программы автобусного тура. Вместо визита в храм женщине предложили посетить магазин при ликеро-водочном заводе.

«С ООО „Туроператор Регион Поволжье“ в счет компенсации морального вреда будет взыскано 3 тысячи рублей и штраф в размере 1500 рублей», — сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

В январе 2018 года женщина приобрела три путевки на двухдневный автобусный тур из Перми в Великий Устюг. Программа путешествия включала в себя обзорную экскурсию по городу с посещением храма Прокопия Праведного. Однако как только автобус выехал из Перми, гид сообщил об изменении программы.

Женщину это не устроило, так как поездка была запланирована «с целью духовно-познавательного обогащения несовершеннолетнего ребенка», а вместо этого была заменена коммерческой программой. Она подала иск в Красноуфимский районный суд о возмещении убытков, однако ей было отказано в удовлетворении требований в полном объеме.

Истец не согласилась с этим решением и обжаловала его в Свердловском областном суде. Судебная коллегия, изучив материалы дела, постановила взыскать с туроператора средства в счет возмещения причиненного женщине морального вреда.

В телефонном разговоре с «URA.RU» генеральный директор ООО «Туроператор Регион Поволжье» Эдуард Хованский заявил, что определения суда по этому случаю у него еще нет.