Владимир Путин лично поздравил Татьяну Юмашеву с днем рождения Фото: kremlin.ru

Владимир Путин лично поздравил дочь первого президента России Бориса Ельцина — Татьяну Юмашеву — с днем рождения. Глава государства заехал к ней в гости. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Владимир Путин поздравил дочь первого Президента России Бориса Ельцина Татьяну Юмашеву с Днем рождения, заехав к ней в гости.», — говорится в сообщении. В качестве подарка российский лидер преподнес букет цветов и сервис.

Кадры визита, как сообщает РИА «Новости», были показаны на телеканале «Россия 24». «Так это императорский фарфор», — сказала Юмашева, отметив, что российский лидер угадал с подарком. При поздравлении также присутствовала ее мать — Наина Ельцина.