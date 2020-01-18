В Югре власти попросили жителей скинуться на строительство туалета

Проект общественного туалета готовы поддержать деньгами 60% опрошенных (фото архивное) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жителям Кондинского района ХМАО предлагают скинуться на проект общественного туалета в центре поселка. Соответствующий опрос проводится на официальной странице района в социальной сети «ВКонтакте».

«Готовы ли вы материально поддержать проект по общественному туалету в центре?» — гласит опрос. Отмечается, что на проект будут выделены преимущественно бюджетные средства, но незначительную часть составят и деньги от населения. По момент подготовки публикации 60% опрошенных согласились вложиться в проект. Проект благоустройства будет выбран в результате конкурса.

Получить оперативный комментарий представителей администрации района «URA.RU» не удалось.