На Урале женщину насмерть сбила машина после того, как ее посреди трассы высадил муж

Пострадавшая скончалась на месте Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Вечером 17 января на трассе Невьянск — Реж — Артемовский — Килачевское 38-летнюю женщину сбила машина. ДТП произошло после того, как ее высадил из такси гражданский муж. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.

В пятницу вечером гражданские супруги ехали на такси из Буланаша в Реж. В дороге между ними произошел конфликт, после чего сожитель высадил женщину прямо на трассе в полной темноте. Отъехав на сто метров, водитель увидел в зеркале, что позади них, на месте, где они оставили женщину, уже стоит машина с включенной «аварийкой». Таксист вместе с пассажиром приняли решение вернуться. «Развернувшись, и подъехав к тому автомобилю, мужчины увидели, что девушка лежит на дороге», — сообщили в управлении областной ГИБДД.

Уточняется, что женщину сбил автомобиль Fiat Ducato. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте до приезда скорой помощи. Предполагается, что водитель, сидевший за рулем иномарки, мог не увидеть стоявшую на трассе женщину, так как было темно. На место аварии выезжали сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа ОМВД России по Режевскому району. По данному факту ведется проверка.