17 января 2020
16 января 2020
15 января 2020

На Ямале посетитель ночного клуба умер после драки с охраной

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Результ/арт в Екатеринбурге, дискотека, клуб, ночная жизнь
Охране пришлось разнимать агрессивных посетителейФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Лабытнанги мужчина умер после драки в ночном клубе «Зодиак». Об этом «URA.RU» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Охранник ночного клуба ударил посетителя ладошкой по лицу, тот упал, ударился головой об кафельный пол и умер. У охранника уже есть судимость», — заявил инсайдер агентства.

В Следственном комитете по Ямалу агентству «URA.RU» подтвердили гибель мужчины. Там рассказали, что в клубе действительно началась драка, охране пришлось разнимать посетителей. Уже после драки мужчина упал, ударился и умер, перед этим охранники его не били. Все это зафиксировано на видео. «На месте работала следственная группа, проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — заявили в СК по региону.

Получить комментарий в клубе «Зодиак» не удалось, там не взяли трубку.

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