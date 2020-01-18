На Ямале посетитель ночного клуба умер после драки с охраной

В Лабытнанги мужчина умер после драки в ночном клубе «Зодиак». Об этом «URA.RU» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«Охранник ночного клуба ударил посетителя ладошкой по лицу, тот упал, ударился головой об кафельный пол и умер. У охранника уже есть судимость», — заявил инсайдер агентства.
В Следственном комитете по Ямалу агентству «URA.RU» подтвердили гибель мужчины. Там рассказали, что в клубе действительно началась драка, охране пришлось разнимать посетителей. Уже после драки мужчина упал, ударился и умер, перед этим охранники его не били. Все это зафиксировано на видео. «На месте работала следственная группа, проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — заявили в СК по региону.
Получить комментарий в клубе «Зодиак» не удалось, там не взяли трубку.