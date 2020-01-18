В рейтинге самых богатых людей планеты сменился лидер

В рейтинге самых богатых людей в мире по версии Forbes сменился лидер. Владелец Louis Vuitton и Dior Бернар Арно сместил с первой строчки самого главу Amazon Джеффа Безоса.
Джефф Безос потерял первое место из-за пятничного падения акций Amazon на 0,7%. Это лишило Безоса 760 миллионов долларов. «Для Безоса 760 млн долларов, может быть, и мелочь, но этого хватило, чтобы сдвинуть его с первого на второе место в рейтинге миллиардеров Forbes Real-Time, обновляющемся в режиме реального времени», — пишет Forbes.
Акции компании LVMH Бернара Арно в пятницу подорожали на 0,7%, что принесло в копилку Арно 1,9 млрд долларов. Сейчас его состояние оценивается в 117 млрд долларов, при этом четыре месяца назад у него было только 102 млрд. У Безоса сейчас 115,6 млрд долларов.
В настоящий момент Арно на 7 миллиардов долларов богаче основателя Microsoft и многократного лидера рейтинга самых богатых людей планеты Билла Гейтса, чье состояние оценивается в 110,6 млрд долларов. При этом отмечается, что Гейтс был бы богаче Арно и Безоса, если бы не пожертвовал 35,8 млрд долларов на благотворительность.
Ранее сообщалось, что состояние 500 богатейших людей мира за 2019 год выросло на 25%. Как передавал телеканал 360, самые состоятельные люди мира увеличили свое состояние на 1,2 триллиона долларов. Тогда самым богатым человеком в мире считался Джефф Безос, за ним шел Билл Гейтс, замыкал тройку нынешний лидер рейтинга Бернар Арно.