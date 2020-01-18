В Латвии возмутились из-за русскоговорящих жителей

В парламенте Латвии обратили внимание на недовольство Фото: depositphotos.com

Депутат парламента Латвии Александр Кирштейнс обратил внимание на пост в Twitter, в котором одна из жительниц Риги пожаловалась на русскоговорящих людей в столице. Парламентарий поделился записью на своей странице в соцсети.

«Почему в Болдерае (микрорайон в Риге — ред.), везде, куда я хожу, к врачам и в другие места, со мной говорят по-русски? <…> Я в замешательстве», — написала женщина под ником ledomiga. Она также добавила, что всегда начинает и продолжает разговор на латышском языке.

Пользователи соцсети активно комментировали запись. Кто-то высказал предположение, что ситуация может быть связана с законодательством, которое не приведено в порядок.

Государственным языком в Латвии является латышский, хотя русский также является распространенным языком в бытовом общении. В стране ведется государственная работа по переходу к обучению на латышском языке в школах нацменьшинств. В 2018 году парламент принял окончательные поправки к закону об образовании, благодаря чему такой переход начнется с 2019/2020 учебного года, а завершится к сентябрю 2021 года.