18 января 2020
17 января 2020
16 января 2020

На Южном Урале у крещенской купели начал проседать лед. Спасатели сворачивают купания

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Крещенские купания. Екатеринбург, крест, купель, ледяная скульптура
Купели на открытых водоемах оказхались опасны из-за теплой погодыФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Челябинске на Шершневском водохранилище у купели начал проседать лёд. Как рассказывают очевидцы, из-за теплой погоды и большого скопления народа у купели, лед стал погружаться в воду.

«Вода по щиколотку», — сообщили купающиеся в соцсетях. В МЧС отметили, что челябинцам запретят выходить на лед водохранилища, сообщается в паблике «Типичный Челябинск» во «ВКонтакте».

Ранее губернатор Алексей Текслер поручил уделить особое внимание безопасности людей во время крещенских купаний. По словам вице-губернатора Олега Климова, в этом году в регионе будут действовать более 100 купелей. Шесть из них находятся в Челябинске. Все купели внесены в специальный реестр и проверены. возле купелей помимо медиков и спасателей дежурят полицейские, дружинники и казаки, сообщала «Южноуральская панорама».

Ранее власти Челябинска взяли под охрану ледовые городки, которые были закрыты из-за погодных условий. В эти дни столбик термометра на Южном Урале держится около ноля градусов. В некоторых районах могут пройти дожди.

У купели лед стал погружаться в воду
Фото: «Типичный Челябинск» во «ВКонтакте»

Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...