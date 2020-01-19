Купели на открытых водоемах оказхались опасны из-за теплой погоды Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Челябинске на Шершневском водохранилище у купели начал проседать лёд. Как рассказывают очевидцы, из-за теплой погоды и большого скопления народа у купели, лед стал погружаться в воду.

«Вода по щиколотку», — сообщили купающиеся в соцсетях. В МЧС отметили, что челябинцам запретят выходить на лед водохранилища, сообщается в паблике «Типичный Челябинск» во «ВКонтакте».

Ранее губернатор Алексей Текслер поручил уделить особое внимание безопасности людей во время крещенских купаний. По словам вице-губернатора Олега Климова, в этом году в регионе будут действовать более 100 купелей. Шесть из них находятся в Челябинске. Все купели внесены в специальный реестр и проверены. возле купелей помимо медиков и спасателей дежурят полицейские, дружинники и казаки, сообщала «Южноуральская панорама».

Ранее власти Челябинска взяли под охрану ледовые городки, которые были закрыты из-за погодных условий. В эти дни столбик термометра на Южном Урале держится около ноля градусов. В некоторых районах могут пройти дожди.