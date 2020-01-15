В Челябинскую область придут аномальное тепло и дожди

Ночью плюсовые температуры будут сменяться морозом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Необычно высокая для января температура в Челябинской области продолжит повышаться и к концу рабочей недели станет плюсовой. Это следует из прогноза Челябинского гидрометцентра.

Так, по данным Челябинского ЦГМС, уже 16 января на Южном Урале днем потеплеет до плюс трех градусов, местами пройдет мокрый снег. Поскольку ночью столбик термометра опустится до минус 8-13 градусов, водители могут столкнуться с гололедом.

На следующий день днем ожидается уже пять градусов тепла, а в южных районах области вместо снега пройдут дожди. В ночь на 17 января опять придет мороз, и на дорогах возникнет гололедица.

В столице области будет несколько холоднее: до плюс одного градуса 16 января и плюс два-четыре градуса 17 января. Из осадков возможен только снег.

По словам главы ситуационного центра Росгидромета Юрия Варакина, аномально теплая погода — выше нормы на 4-12 градусов — характерна практически для всей территории России. Синоптик объяснил происходящее идеальным стечением ряда обстоятельств. В свою очередь, депутат Госдумы Алексей Журавлев объяснил происходящее испытаниями климатического оружия США. Помимо различных инфраструктурных проблем погодные аномалии чреваты вспышками заболеваемости.