В Челябинске полиция не пускает горожан в ледовые городки

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие ледового городка на Площади революции мэром Натальей Котовой. Челябинск, елка, ледовый городок, бременские музыканты
Из-за аномально теплой погоды ледовые городки на Урале оказались недолговечнымиФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Власти Челябинска взяли под охрану ледовые городки, которые были закрыты из-за погодных условий. Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе мэрии, теперь вход в городки запрещен.

Ранее был закрыт из-за опасности разрушения ледовый городок на площади Революции. «Внимание! В Челябинске из-за погодных условий закрыт ледовый городок на площади Революции. Совсем закрыт. Тех, кто рассчитывает отодвинуть ограждение и все-таки пройти покататься на горках, предупреждаем, что внутри дежурит полиция и ЧОП», — такое сообщение появилось в официальном телеграм-канале пресс-службы мэрии.

Позже было принято решение закрыть все городки в городе. В эти дни на Урале аномально теплая для января погода. В Челябинске 17 января температура воздуха поднялась выше нуля. В соседнем Екатеринбурге из-за погодных условий рухнула ледяная стена в новогоднем городке на площади. Ранее екатеринбуржец Дмитрий Баланин предупреждал администрацию города, что толщина льда в ледовом городке не соответствует техническим требованиям.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
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