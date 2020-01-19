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Синоптики пообещали ямальцам резкое похолодание

© Служба новостей «URA.RU»
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День оленевода в селе Аксарка, ЯНАО, ямал, девушка в национальном костюме, кмнс
В Салехарде температура опустится до -22Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жителей Ямала 19 и 20 января ждет похолодание до -27 градусов. Это следует из информации, размещенной на сайте Gismeteo.

Столбик термометра опустится до -27 градусов в Новом Уренгое и Надыме. При этом синоптики обещают ветер до 10-14 метров в секунду.

Температура воздуха в Ноябрьске, Муравленко, Губкинском и Тарко-Сале понизится до -24 градусов. В прогнозе отмечается, что также ожидается переменная облачность и небольшой снег. В Салехарде, Лабытанги и Тазовском температура опустится до -22.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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Расскажите о новости друзьям
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