Синоптики пообещали ямальцам резкое похолодание

В Салехарде температура опустится до -22
Жителей Ямала 19 и 20 января ждет похолодание до -27 градусов. Это следует из информации, размещенной на сайте Gismeteo.
Столбик термометра опустится до -27 градусов в Новом Уренгое и Надыме. При этом синоптики обещают ветер до 10-14 метров в секунду.
Температура воздуха в Ноябрьске, Муравленко, Губкинском и Тарко-Сале понизится до -24 градусов. В прогнозе отмечается, что также ожидается переменная облачность и небольшой снег. В Салехарде, Лабытанги и Тазовском температура опустится до -22.