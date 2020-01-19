Соловьев оценил заявление Тимошенко о ликвидации Украины

По мнению Владимира Соловьева, Юлии Тимошенко не важна судьба земель Украины Фото: depositphotos.com

Лидер оппозиционной украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко сдавала экономический суверенитет Украины «давно и уверенно». Об этом заявил российский телеведущий Владимир Соловьев, комментируя высказывание Тимошенко о том, что Украина переживает процесс ликвидации. По мнению Соловьева, украинский политик «поздно спохватилась».

Как заявил телеведущий, различия между Юлией Тимошенко и президентом Украины Владимиром Зеленским можно назвать стилистическими, поскольку оба представляют интересы олигархических групп. По мнению Соловьева, украинским политикам важна не судьба земель, а то, кому они достанутся. «Просто Юлия Тимошенко уже давно в этом бизнесе и уже по праву сама может считаться олигархом. Зеленский же пока только набирает финансовый капитал», — заявил Соловьев деловому изданию «ВЗГЛЯД».

Ранее Тимошенко заявила, что после обретения независимости Украина попала под внешнее влияние, в результате чего страна потеряла свою «субъектность» в мире и ее «все используют, как хотят», напоминает RT. По мнению украинского оппозиционера, сейчас руководство должно сделать выводы и либо покончить с таким положением дел, либо позволить окончательно лишить страну ресурсов и собственности, передает телеканал 360.