Украинские пограничники не пустили актеров из России в страну играть спектакль

Госпогранслужба Украины отказала в пересечении границы российским актерам, прибывших в аэропорт Запорожья из Варшавы. Как сообщается на сайте ведомства, одному из артистов запрещен въезд в страну в связи с посещением «оккупированной территории Крыма», а еще трое не смогли назвать достаточных причин для своего визита на Украину.
Во въезде в страну из-за посещения Крыма отказали актеру Сергею Колесникову, а актриса Лариса Удовиченко и Андрей Бутин, а также их сопровождающий не смогли объяснить цель своего пребывания, пишет издание «Укринформ». Ранее от поездки на Украину отказался актер Марат Башаров, которому националисты-радикалы пригрозили сорвать спектакли в стране. Об этом артист написал в соцсетях.
Как сообщает «Ридус», российские актеры в Запорожье должны были сыграть спектакль «Идея Фикс». Концертно-билетное агентство Musin. zp.ua объявило на своей странице в Facebook об отмене спектакля. «Спектакль „Идея Фикс“ отменяется. По причине того, что пограничные службы Украины не пропустили артистов в Запорожье. Причина — недостаточно оснований для пребывания», — сказано в сообщении агентства.
Ранее погранслужба Украины сообщала, что пассажиропоток на границе с Россией уменьшился почти на 10% в 2019 году, напоминает RT.