Зеленскому отказали в праве выступить на форуме в Израиле

Президента Украины Владимира Зеленского не пригласили выступить на форуме в память холокоста, который пройдет в Израиле. Об этом сообщило издание The Times of Israel.
«Нас (Украину) не пригласили выступать. Но в любом случае я буду присутствовать на этой церемонии», — приводит слова Зеленского телеканал 360. Отмечается, что мероприятие посвящено 75-летию освобождения концентрационного лагеря Освенцим.
Глава государства подчеркнул, что отказ в выступлении является несправедливым, так как четверть погибших при холокосте евреев были украинцами. Израильский МИД ранее осудил прославление лиц, которые ответственны за убийства евреев на Украине, передает агентство Nation News. Также в выступлении на форуме отказали президенту Польши Анджею Дуде.
Всемирный форум памяти холокоста пройдет 22 и 23 января в Израиле. Освенцим был самым крупным комплексом концлагерей, действовавший в 1940—1945 годах. Его называли еще «лагерь смерти». На территории Освенцима было убито около 1,4 млн человек. Красная армия освободила лагерь 27 января 1945 года.