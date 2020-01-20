19 января 2020

Зеленскому отказали в праве выступить на форуме в Израиле

© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Зеленский, президент Украины. Сайт президента Украины, зеленский владимир
Владимир Зеленский посчитал отказ в выступлении несправедливымФото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua

Президента Украины Владимира Зеленского не пригласили выступить на форуме в память холокоста, который пройдет в Израиле. Об этом сообщило издание The Times of Israel.

«Нас (Украину) не пригласили выступать. Но в любом случае я буду присутствовать на этой церемонии», — приводит слова Зеленского телеканал 360. Отмечается, что мероприятие посвящено 75-летию освобождения концентрационного лагеря Освенцим.

Глава государства подчеркнул, что отказ в выступлении является несправедливым, так как четверть погибших при холокосте евреев были украинцами. Израильский МИД ранее осудил прославление лиц, которые ответственны за убийства евреев на Украине, передает агентство Nation News. Также в выступлении на форуме отказали президенту Польши Анджею Дуде.

Всемирный форум памяти холокоста пройдет 22 и 23 января в Израиле. Освенцим был самым крупным комплексом концлагерей, действовавший в 1940—1945 годах. Его называли еще «лагерь смерти». На территории Освенцима было убито около 1,4 млн человек. Красная армия освободила лагерь 27 января 1945 года.

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© Служба новостей «URA.RU»
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