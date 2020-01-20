Уральские депутаты нашли аргумент для запрета снюса по всей стране

Дума Екатеринбурга направит еще одно обращение в Госдуму с предложением запретить снюс в России, сообщил спикер гордумы Игорь Володин на совещании в городской прокуратуре. По его словам, к письму депутатов будет прикреплена статистика Роспотребнадзора, свидетельствующая об участившихся случаях отравления никотиносодержащей смесью в школах.
«Мы отправим повторное обращение в Госдуму, прикрепив к нему данные, полученные в результате экспертиз Роспотребнадзора. Еще одно такое же письмо мы направим лично председателю комитета по государственному строительству и законодательству Госдумы Павлу Крашенинникову. <…> Вопрос важный и его надо решать», — приводит слова Володина пресс-служба гордумы.
На совещании в прокуратуре глава свердловского управления Роспотребнадзора Елена Потапкина заявила, что за последние пять месяцев на Среднем Урале снюсом отравились более десяти человек.
В декабре екатеринбургские депутаты предложили запретить ввоз снюса (измельченного увлажненного табака) на территорию России, депутаты тогда направили соответствующее обращение в Госдуму. Также Володин поднимал вопрос о введении уголовной ответственности в отношении тех, кто распространяет снюс в школах.