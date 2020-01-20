19 января 2020

Уральские депутаты нашли аргумент для запрета снюса по всей стране

© Служба новостей «URA.RU»
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Снюс. Курган, снюс, табачное изделие
Ранее депутаты предложили запретить ввоз снюса в РоссиюФото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Дума Екатеринбурга направит еще одно обращение в Госдуму с предложением запретить снюс в России, сообщил спикер гордумы Игорь Володин на совещании в городской прокуратуре. По его словам, к письму депутатов будет прикреплена статистика Роспотребнадзора, свидетельствующая об участившихся случаях отравления никотиносодержащей смесью в школах.

«Мы отправим повторное обращение в Госдуму, прикрепив к нему данные, полученные в результате экспертиз Роспотребнадзора. Еще одно такое же письмо мы направим лично председателю комитета по государственному строительству и законодательству Госдумы Павлу Крашенинникову. <…> Вопрос важный и его надо решать», — приводит слова Володина пресс-служба гордумы.

На совещании в прокуратуре глава свердловского управления Роспотребнадзора Елена Потапкина заявила, что за последние пять месяцев на Среднем Урале снюсом отравились более десяти человек.

В декабре екатеринбургские депутаты предложили запретить ввоз снюса (измельченного увлажненного табака) на территорию России, депутаты тогда направили соответствующее обращение в Госдуму. Также Володин поднимал вопрос о введении уголовной ответственности в отношении тех, кто распространяет снюс в школах.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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