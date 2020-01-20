Очевидец аварии в пермском хостеле, где людей залило кипятком, поделился воспоминаниями

По словам очевидца, аварию заметила его жена, которая выглянула в 4 утра в окно (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Очевидец аварии, произошедшей в пермском хостеле «Карамель», где прорвало трубу отопления, рассказал о том, что кипяток дошел до порога гостиницы (отель располагается в подвале, вода дошла до поверхности земли). Воспоминаниями он поделился с изданием Mash.

«Шел пар. Вода дошла до порога гостиницы. Это был кипяток. Страшно представить, что было внутри здания», — высказался мужчина, который находился в доме поблизости. Он отметил, что аварию заметила его жена. Она в 4 утра выглянула в окно и увидела машины скорой помощи. По данным издания, хостел принадлежит владельцам комплекса саун «Фараон». Уточняется, что в гостинице уже были прорывы труб, и в здании делали ремонт.

Ранее в хостеле на улице Советской Армии, 21 в Перми прорвало трубу отопления. Вода затопила все помещения гостиницы. По последним данным, трое человек были доставлены в больницу с ожогами. Пять человек погибли. Позже в интернете появился ролик, на котором видно, что от здания гостиницы идет пар. По факту гибели возбуждено уголовное дело по статье за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей, которое при этом повлекло к смерти двух и более лиц.