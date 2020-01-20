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В Челябинске из-за угрозы обрушения снесут высокие скульптуры в ледовом городке

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Ледовый городок. Челябинск
Высокие скульптуры в городке демонтируютФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Ледовые городки в Челябинске, закрытые из-за угрозы обрушения при плюсовых температурах, вновь будут открыты 21 января. Об этом на аппаратном совещании в мэрии заявил вице-мэр Александр Астахов, передает корреспондент «URA.RU». Астахов также сообщил, что на площади Революции будут демонтировать ледяную скульптуру «Лебеди», высотой в четыре метра.

«Закрытый в пятницу ледовый городок остается закрытым. В ночь обещают понижение температуры, собираемся открыть завтра. Фигуры подшиты, но одну — высотой около четырех метров — решено демонтировать, чтобы избежать несчастных случаев», — заявил Астахов.

17 января, когда температура воздуха поднялась в Челябинске выше нуля, были закрыты все ледовые городки. Чтобы избежать несчастных случаев, городки взяли под охрану. В соседнем Екатеринбурге из-за погодных условий рухнула ледяная стена в новогоднем городке на площади 1905 года.

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© Служба новостей «URA.RU»
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Ссылки по теме
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