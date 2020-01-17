В середине декабря житель Екатеринбурга предупредил мэрию о несоответствии толщины льда нормам Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Житель Екатеринбурга Дмитрий Баланин предупреждал администрацию города о том, что толщина льда в ледовом городке не соответствует техническим требованиям. Об этом «URA.RU» сообщил сам мужчина.

«12 декабря утром на телеканале „Россия“ вышел сюжет про ледовый городок, в котором прямо сказали, что толщина льда около 20 сантиметров. Я сразу же написал заявление в прокуратуру и администрацию [Екатеринбурга]. Прокуратура перенаправила письмо в администрацию. Через 5 дней они ответили», — заявил Дмитрий.

В ответ на его обращение в мэрии написали, что толщина льда, используемого для изготовления ледовых фигур, соответствует всем техническим требованиям и нормам. «Все работы по возведению ледового городка проводятся в соответствии с техническим заданием, которое является неотъемлемой частью муниципального контракта с генеральным подрядчиком», — ответили в управлении культуры Екатеринбурга.

На звонок «URA.RU» в пресс-службе администрации Екатеринбурга не ответили.

Ранее «URA.RU» сообщало, что в центре Екатеринбурга возле главной елки города обрушилась высокая ледяная стенка.