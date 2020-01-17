В ледовых городках Челябинска закрыли горки из-за аномального тепла

Власти опасаются, что горки придется ремонтировать
В Челябинске 17 января из-за аномального тепла закрыли для катания горки в ледовых городках. Прежде всего запрет распространяется на главный городок, расположенный на площади революции, сообщили «URA.RU» в мэрии областного центра.
«Все горки закрыты из-за установившей в пятницу плюсовой температуры. Когда столбик термометра опустится ниже нуля, они снова станут доступными для катания», — пояснили в пресс-службе администрации.
Температура на Южном Урале растет уже несколько дней. Около 10 часов утра в Челябинске было уже два градуса тепла. В целом по области 17 января синоптики обещают до плюс пяти градусов, в ряде районов могут пройти дожди.