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В ледовых городках Челябинска закрыли горки из-за аномального тепла

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Челябинск, ледовый городок, площадь революции
Власти опасаются, что горки придется ремонтироватьФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске 17 января из-за аномального тепла закрыли для катания горки в ледовых городках. Прежде всего запрет распространяется на главный городок, расположенный на площади революции, сообщили «URA.RU» в мэрии областного центра.

«Все горки закрыты из-за установившей в пятницу плюсовой температуры. Когда столбик термометра опустится ниже нуля, они снова станут доступными для катания», — пояснили в пресс-службе администрации.

Температура на Южном Урале растет уже несколько дней. Около 10 часов утра в Челябинске было уже два градуса тепла. В целом по области 17 января синоптики обещают до плюс пяти градусов, в ряде районов могут пройти дожди.

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© Служба новостей «URA.RU»
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