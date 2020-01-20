В ХМАО столкнулись полицейские машины при погоне за пьяным водителем

Полицейские во время аварии не пострадали Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Сургуте две машины патрульно-постовой службы столкнулись при погоне за пьяным водителем. Эту информацию «URA.RU» подтвердили в пресс-службе УМВД ХМАО.

«Авария произошла во время заезда в один из сургутских дворов. Служебный УАЗ попал в колею, его занесло и он столкнулся со второй машиной. Но все обошлось без жертв, нарушитель был задержан», — прокомментировали в пресс-службе УМВД ХМАО. Там также добавили, что по факту ДТП будет проведена служебная проверка.

Источник «URA.RU» в правоохранительных органах сообщил, что в таком случае виновник ДТП должен будет за собственный счет восстанавливать поврежденные машины. «Впрочем, не исключено, что в этой ситуации ответственность может быть возложена и на пьяного водителя, за которым шла погоня, поскольку он спровоцировал эту аварию. Либо полицейским через суд придется требовать с него возмещение ущерба. Это будет понятно в ходе проведения служебной проверки», — прокомментировал инсайдер.