19 января 2020
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17 января 2020

Тюменский бизнес обвинили в патологической жадности

© Служба новостей «URA.RU»
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Тюменский экспертный форум «Государственные и корпоративные закупки: открытость, конкурентность, эффективность». Тюмень, веретенников игорь, абдуллин эдуард
Глава региональной Торгово-промышленной палаты Эдуард Абдуллин (на фото — справа) посоветовал бизнесу быть более гибкимФото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Жадность тюменских предпринимателей мешает развить экспорт в регионе. Об том заявил президент Торгово-промышленной палаты Тюменской области (ТПП ТО) Эдуард Абдуллин, выступая на пресс-конференции, посвященной новой инвестиционной стратегии региона.

По словам главы палаты, многие предприниматели продают здесь свой товар условно за рубль, а за рубежом хотят получить пять рублей. «Это патологическая жадность некоторых предпринимателей, которые могут остаться в своей рентабельности, и жить прекрасно. Но им хочется заработать очень много и прямо сейчас», — посетовал Абдуллин.

Другой проблемой развития экспорта в регионе президент ТПП ТО назвал нежелание части бизнесменов доводить свою продукцию до экспортных стандартов. «Каждая страна требует своего национального подхода, а предприниматель в большинстве своем ничего делать не хочет. И работа с предпринимателями — это отдельная проблема, которой нужно заниматься. Нужно воспитывать, объяснять, что необходимо, меняться в зависимости от потребностей рынка. Причем, рынка зарубежного», — отметил он.

«Ни один новый инвестпроект на территории региона не должен появиться, если он не ориентирован на экспорт. Если он будет ориентирован только на внутритюменское потребление, то он обречен, горизонт его развития небольшой», — подытожил Абдуллин, заметив, что в Тюменской области должна произойти перенастройка всей экономики.

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© Служба новостей «URA.RU»
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