В Зауралье горсад площадью восемь гектаров сдают в аренду за 37 рублей

Городской сад в Шадринске в Курганской области сдается в аренду за 37 рублей 45 копеек в год. При этом на территории нет общественного туалета. Об этом «URA.RU» рассказал предприниматель Гейбат Гаджимурадов.
ООО «Горсад» арендует восемь гектаров земли городского сада в Шадринске за 3,1 рубля в месяц. «До этого аренда была 118 тысяч рублей. Потом было заключено соглашение, которое изменило условия. Бюджет города теряет на этом много денег», — считает бизнесмен.
В мэрии Шадринска «URA.RU» подтвердили, что условия расчета аренды поменялись. 14 лет назад кадастровая стоимость территории горсада составляла 7,8 млн рублей. Затем в соответствии с новой оценкой ее размер составил 7,5 тысячи рублей. «Применяется коэффициент — 0,5% от кадастровой стоимости и годовой размер арендной платы составил 37,45 рубля», — ответили в мэрии.
Гаджимурадов рассказал, что при такой низкой арендной плате арендатор не поставил общественный туалет. «У меня кафе находится на берегу пруда шадринского горсада. Весь год сталкиваюсь с проблемой отсутствия уборной в парке», — уточнил Гаджимурадов. Он добавил, что летом ситуация обостряется, когда появляются уличные кафе.
В администрации Шадринска проблему не признают. «Общественный туалет в горсаду находится в кафе „Позитив парк“. Летом устанавливаются платные биотуалеты в другой части горсада», — прокомментировали «URA.RU» в пресс-службе мэрии.
Получить оперативные комментарии в ООО «Горсад» «URA.RU» не удалось. Руководителя Андрея Казакова не оказалось на месте.