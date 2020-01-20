Путин внес в Госдуму проект закона о поправке к Конституции

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о поправке к российской Конституции. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Представителями президента при рассмотрении законопроекта в Госдуме будут сопредседатели конституционной комиссии», — цитирует ТАСС Пескова. По его словам, ими станут глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, а также директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Талия Хабриева.
Внести ряд поправок в главный документ страны Путин предложил 15 января в послании Федеральному собранию. После этого президент распорядился создать рабочую группу по подготовке изменений и утвердил ее состав. Рабочая группа направила ему письмо, в котором назвала определение роли и статуса Госсовета одним из ключевых вопросов, напоминает телеканал 360.