Спортсмены-юниоры из ХМАО боятся остаться без квалифицированной медпомощи

Родителей юных спортсменов переживают, что дети не успеют пройти медосмотры перед соревнованиями Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Югорские спортсмены рискуют остаться без помощи специализированного учреждения, которое занимается проведением медосмотров и лечением атлетов после травм. Об этом «URA.RU» сообщил председатель комитета по спорту сургутской торгово-промышленной палаты Дмитрий Филиппов.

По его словам, штат «Клинического врачебно-физкультурного диспансера» подлежит сокращению. Проходить осмотры там смогут лишь члены окружных сборных, а всем остальным спортсменам, преимущественно детям, будет предложено обследоваться в обычных поликлиниках. «Людям, которые посещают детские поликлиники по месту жительства, сразу станет понятно, что сделать описанное будет нереально. Узкие специалисты на вес золота, и запись к ним может достигать нескольких месяцев. Единственный выход — это пойти к платному доктору и получить допуск на соревнования», — считает Филиппов.

Он также говорит о том, что тревогу забили в Сургуте, но в аналогичной ситуации оказались спортсмены Нижневартовска и Нефтеюганска, где работают филиалы учреждения. В пресс-службе департамента здравоохранения от корреспондента «URA.RU» попросили официальный запрос. Он был отправлен, на момент публикации ответ на него не поступил.

Источник агентства, знакомый с ситуацией, сообщил, что для встречи со спортивной общественностью в Сургут выехал представитель депздрава ХМАО. «Есть несколько моделей, как может быть организована дальнейшая работа учреждения. Они еще находятся в стадии обсуждения. Но понятно, что городские поликлиники без дополнительного штата и оборудования будут не в состоянии заниматься медосмотрами перед соревнованиями и реабилитацией после травм спортсменов», — считает инсайдер.