Водители жалуются на состояние зимника на границе ХМАО и Тюменской области

На состоянии зимника сказалась теплая зима Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Автомобилисты не могут полноценно пользоваться зимником, проложенным на границе ХМАО и Тюменской области. Об этом «URA.RU» сообщил глава Кондинского района Анатолий Дубовик.

«Зимник проложен от поселка Куминский и доходит до Нижнетавдинского района Тюменской области. В наших границах все нормально. А вот дальше дорога не приведена в нормативное состояние. Я три письма по этому поводу отправлял, результат нулевой», — констатирует чиновник. Он также добавил, что зимником пользуются жители западных муниципалитетов ХМАО, поскольку это сокращает путь до Тюмени. «Там по пути есть места без покрытия сотовой связи. Если что-то случится, то вызвать помощь будет очень сложно», — добавил Дубовик.

Глава Нижнетавдинского района Тюменской области Валерий Борисов в разговоре с корреспондентом «URA.RU» согласился, что проблема существует, и связал ее с погодными условиями. «Зима выдалась теплая, вода растекается, не замерзает, побороть колейность не получается. Но вот буквально сегодня смогли добиться того, чтобы по зимнику проезжал транспорт грузоподъемностью до 10 тонн. На достигнутом не собираемся останавливаться», — пообещал Борисов. Он также упомянул, что на ситуацию влияют большегрузы с Севера. «Еще ничего не застыло, а по зимнику уже прут „Уралы“», — добавил глава Нижнетавдинского района.