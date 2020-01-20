Одноклассники премьера Мишустина рассказали, каким он был в детстве. ФОТО

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Михаил Мишустин на представлении в Государственной Думе Российской Федерации. Москва, мишустин михаил
Михаил Мишустин лично открыл в Лобне отделение налоговой инспекции № 13, которое ждал весь городФото: Владимир Андреев © URA.RU

В детстве премьер-министр РФ Михаил Мишустин был способным учеником. Об этом рассказали одноклассники председателя правительства России.

Семья Мишустиных жила в Лобне (Московская область) в доме №7 на улице Циолковского — это место называли «Букинским Арбатом», потому что здесь проживала элита города, пишет сайт «Подмосковье сегодня». Премьер учился в местной школе №7. По словам одноклассников Мишустина, в детстве ему легко давались алгебра, геометрия и физика.

«Он был очень коммуникабельный, живой и улыбчивый», — рассказала Елена Терехова, которая училась с премьер-министром в одной школе. По словам бывшего ученика школы №7 Виталия Смеяна, Мишустин никогда не хулиганил, не вступал конфликты, прекрасно играл на гитаре и неоднократно выступал на школьных мероприятиях.

После окончания школы Мишустин поступил в московский вуз СТАНКИН и уехал из Лобни, но очень часто навещал родной город. «Он модернизировал налоговую службу на примере Лобни: ввел цифровизацию и ликвидировал очереди», — рассказал бывший глава города Николай Гречишников, отметив, что нынешний премьер-министр очень простой в общении.

Бывший глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин 16 января был официально назначен председателем правительства России. Ранее кабмин во главе с бывшим премьер-министром Дмитрием Медведевым подал в отставку на фоне выступления Путина об изменениях в Конституции.

Михаил Мишустин в школьные годы
Фото: «Подмосковье сегодня»

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