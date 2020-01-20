В детстве премьер-министр РФ Михаил Мишустин был способным учеником. Об этом рассказали одноклассники председателя правительства России.
Семья Мишустиных жила в Лобне (Московская область) в доме №7 на улице Циолковского — это место называли «Букинским Арбатом», потому что здесь проживала элита города, пишет сайт «Подмосковье сегодня». Премьер учился в местной школе №7. По словам одноклассников Мишустина, в детстве ему легко давались алгебра, геометрия и физика.
«Он был очень коммуникабельный, живой и улыбчивый», — рассказала Елена Терехова, которая училась с премьер-министром в одной школе. По словам бывшего ученика школы №7 Виталия Смеяна, Мишустин никогда не хулиганил, не вступал конфликты, прекрасно играл на гитаре и неоднократно выступал на школьных мероприятиях.
После окончания школы Мишустин поступил в московский вуз СТАНКИН и уехал из Лобни, но очень часто навещал родной город. «Он модернизировал налоговую службу на примере Лобни: ввел цифровизацию и ликвидировал очереди», — рассказал бывший глава города Николай Гречишников, отметив, что нынешний премьер-министр очень простой в общении.
Бывший глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин 16 января был официально назначен председателем правительства России. Ранее кабмин во главе с бывшим премьер-министром Дмитрием Медведевым подал в отставку на фоне выступления Путина об изменениях в Конституции.