Михаил Мишустин официально стал премьер-министром России
новость из сюжетаОтставка правительства России
Бывший глава Федеральной налоговой службы официально назначен председателем правительства России. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
«Назначить Мишустина Михаила председателем правительства Российской Федерации», — сказано в тексте указа, опубликованного на сайте президента.
Вчера на фоне выступления Путина об изменениях в Конституции правительство России во главе с Дмитрием Медведевым подало в отставку. Сегодня Госдума утвердила кандидатуру Мишустина на должность премьера. Медведев же теперь станет заместителем Совета Безопасности — ранее такой должности не существовало, отмечает агентство Nation News.