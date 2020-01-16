Мишустин официально стал премьер-министром

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Пресс-конференция в АП
Михаил Мишустин официально стал премьер-министром РоссииФото: Владимир Андреев © URA.RU
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Отставка правительства России

Бывший глава Федеральной налоговой службы официально назначен председателем правительства России. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

«Назначить Мишустина Михаила председателем правительства Российской Федерации», — сказано в тексте указа, опубликованного на сайте президента.

Вчера на фоне выступления Путина об изменениях в Конституции правительство России во главе с Дмитрием Медведевым подало в отставку. Сегодня Госдума утвердила кандидатуру Мишустина на должность премьера. Медведев же теперь станет заместителем Совета Безопасности — ранее такой должности не существовало, отмечает агентство Nation News.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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