Премьер Мишустин выступил перед налоговиками

Премьер-министр России Михаил Мишустин посетил Федеральную налоговую службу (ФНС), выступил перед коллективом и представил нового главу ведомства — Даниила Егорова.
«Спасибо вам за эффективную работу и совместные успехи. Благодаря вашему профессионализму и ответственному отношению к делу нам удалось добиться высоких результатов», — приводит
15 января после послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию премьер-министр Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства. Новым премьером стал Михаил Мишустин, который с 2010 года возглавлял ФНС. 17 января он назначил Даниила Егорова новым главой ведомства.