20 января 2020

Премьер Мишустин выступил перед налоговиками

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пресс-конференция в АП
Михаил Мишустин поблагодарил коллег и представил нового главу ФНСФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета
Отставка правительства России в 2020 году и формирование нового кабмина

Премьер-министр России Михаил Мишустин посетил Федеральную налоговую службу (ФНС), выступил перед коллективом и представил нового главу ведомства — Даниила Егорова.

«Спасибо вам за эффективную работу и совместные успехи. Благодаря вашему профессионализму и ответственному отношению к делу нам удалось добиться высоких результатов», — приводит RNS слова Мишустина, который также поздравил Егорова с назначением на должность главы ФНС. Последний, в свою очередь, выразил признательность премьеру за оказанное доверие и сказал, что продолжит создавать «незаметную налоговую». По его словам, это означает простой и удобный для людей способ уплаты налогов.

15 января после послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию премьер-министр Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства. Новым премьером стал Михаил Мишустин, который с 2010 года возглавлял ФНС. 17 января он назначил Даниила Егорова новым главой ведомства.

Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...