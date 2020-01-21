За неоднократное распитие алкоголя в неположенных местах хотят отправлять на принудительное лечение

Пьяных нарушителей хотят отправлять на лечение Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Россиян, которые неоднократно нарушали порядок в состоянии алкогольного опьянения или выпивали в неположенных местах, хотят направлять на обязательное лечение. Правительственная комиссия по профилактике правонарушений поручила Минюсту и МВД проработать вопрос предоставления судам соответствующего права.

«Предлагается предоставить судам право направлять на обязательное лечение от алкоголизма тех, кто неоднократно совершал правонарушения в нетрезвом виде или распивал спиртное в неположенных местах», — пишет газета «Известия» со ссылкой на документ.

Кроме того суды могут обязать нарушителей пройти диагностику, профилактические меры, а также медицинскую или социальную реабилитацию. Сегодня такие же меры уже действуют по отношению к наркоманам. Оба министерства должны завершить работу уже до 1 марта. Впоследствии разработанные ими положения попадут в проект нового Кодекса об административных правонарушениях, который, как ожидается, вступит в силу с 1 января 2021 года.