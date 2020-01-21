Из-за повышения пенсионного возраста в 2020 году станет на 800 тысяч пенсионеров меньше

В России сократится число пенсионеров Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Пенсионная реформа в России

В связи с повышением пенсионного возраста в этом году станет на 800 тысяч пенсионеров меньше. Об этом журналистам рассказал глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов.

«В 2020 году отложится выход на пенсию у 800 тыс. человек, но это нарастающим итогом — то есть с учетом тех, у кого сдвинулась пенсия в 2019 году», — заявил Дроздов в интервью «Российской газете».

В то же время, по словам собеседника издания, в стране будет расти число тех, кто уйдет на пенсию досрочно. Таких примерно четверть от общего числа пенсионеров. В частности, к этой категории относятся те, кто работал на вредных и опасных для здоровья предприятиях, кто трудился на Севере, а также медики и педагоги. Кроме того, с 2021 года в 56 лет начнут уходить многодетные матери.

Согласно положениям пенсионной реформы, к 2024 году возраст выхода на пенсию в стране поднимется до 60 и 65 лет для женщин и мужчин соответственно. К этому времени, по расчетам Министерства финансов, средний размер пенсии должен вырасти до 20 тысяч рублей, напоминает RT.