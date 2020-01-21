Экс-мэр из ХМАО присвоила муниципальную квартиру, а затем продала ее

Нынешняя администрация поселка Таежного пытается оспорить сделку с недвижимостью Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Администрация поселка Таежного (ХМАО) пытается через суд оспорить действия своего экс-главы Надежды Симоновой, которая, будучи у власти, оформила на свою семью муниципальную квартиру, а потом ее продала. Информацию о судебном споре подтвердил «URA.RU» действующий мэр Таежного Артем Аширов.

«Муниципальное жилье на условиях социального найма с правом последующей приватизацией передается лишь определенной категории лиц, которые признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий. Ни сама Симонова, ни члены ее семьи к таковым не относились», — объяснил позицию администрации Таежного Аширов.

В картотеке дел Советского районного суда содержится информация, что изначально с иском об оспаривании сделок с недвижимостью семьи Симоновых выступила Югорская межрайонная прокуратура. Суд частично удовлетворил требования надзорного ведомства. Однако затем на это решение была подана апелляция, и теперь уже администрация Таежного выступает истцом в споре со своим экс-главой.

Сама Симонова в разговоре с корреспондентом «URA.RU» отказался от комментариев до окончания судебного разбирательства. Источник агентства, знакомый с ситуацией, рассказал, что в этом судебном споре в сложном положении находится покупатель, который приобрел квартиру у семьи Симоновых. «Администрация поселка хочет через суд вернуть в муниципальную собственность ранее принадлежащую ей квартиру. Но человек, купивший это жилье, на момент совершения сделки не обладал информацией о существовании проблем с недвижимостью. Он может быть признан добросовестным приобретателем, но это должен решить суд», — считает инсайдер.