За сортировку отходов заключенным будут платить деньги (архивное фото) Фото: Александр Мамаев © URA.RU

К сортировке твердых коммунальных отходов (ТКО) в Кургане будут привлекать заключенных колонии-поселения №5. Договор об этом заключен между исправительным учреждением и компанией «Сток», сообщает пресс-служба регионального УФСИН.

В настоящее время на мусоросортировочном предприятии работают 24 заключенных. В будущем их число может увеличиться до 50 человек. «Осужденные работают под надзором сотрудников учреждения на сортировочной линии и отбирают различные по классу переработки материалы, картон, стекло, полиэтиленовые изделия», — отмечают в ведомстве.

Заключенных, занятых сортировкой ТКО, обеспечивают спецодеждой и средствами индивидуальной защиты. Они получают зарплату — не ниже МРОТ.

По данным УФСИН, часть осужденных колонии-поселения №5 также трудоустроены на сборке срубов из оцилиндрованного бревна, работают на участке по изготовлению деревянных поддонов и тары, однако чаще всего они привлекаются к работе, связанной с оказанием услуг. В 2019 году среднемесячная заработная плата осужденных этого исправительного учреждения составляла 9043 рубля.