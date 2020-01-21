Харатьян рассказал об отношении к продолжению «Гардемаринов»

Дмитрий Харатьян вернулся к роли Алексея Корсака в легендарном фильме Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Дмитрий Харатьян с удовольствием вернулся к роли Алексея Корсака в продолжении фильма «Гардемарины, вперед!». По словам актера, ему было интересно участвовать в съемках.

Харатьян рассказал, что его персонаж возмужал, однако его суть осталась прежней. «Он остался преданным солдатом, вернее, матросом своей отчизны. Но этот фильм больше про молодежь, про детей, чем про ветеранов», — пояснил он в интервью ТАСС. Актер добавил, что в новом фильме он не будет петь. В продолжении будут звучать песни из предыдущих фильмов.

Харатьян отметил, что в съемках новых «Гардемаринов» участвовал также его сын. Он был членом съемочной группы. Сын актера учится во ВГИКе на режиссера.

Ранее появилась информация, что Харатьян накануне 60-летнего юбилея привел себя в форму, напоминают «Дни.ру». Юбилей актер отпразднует 21 января 2020 года.

Четырехсерийный телефильм «Гардемарины, вперед!» снимался с 1986 по 1987 год. Режиссером стала Светлана Дружинина. Телефильм рассказывает о приключениях трех гардемаринов: Алексея Корсака в исполнении Харатьяна, Александра Белова в исполнении Сергея Жигунова и Никиты Оленева, сыгранного Владимиром Шевельковым. Съемки нового фильма стартовали в 2019 году, премьера намечена на 2022 год.