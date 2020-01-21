ПФР сэкономит деньги на сокращении числа пенсионеров

Сокращение числа пенсионеров может привести к увеличению пенсионных выплат Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Пенсионный фонд России (ПФР) сможет сэкономить деньги из-за сокращения числа людей, которым отложили оплачиваемый выход на заслуженный отдых. Таким мнением с «URA.RU» поделилась заместитель председателя президиума Союза пенсионеров России Людмила Пискунова.

Ранее глава ПФР Антон Дроздов сообщил, что в 2020 году отложится выход на пенсию для 800 тысяч человек. Это связано с повышением пенсионного возраста, напоминает RT.

«Естественно, деньги экономятся. Ведь ПФР делает выплаты согласно страховым взносам. Только недостаток выплачивает бюджет», — заявила «URA.RU» Пискунова. По ее словам, сокращение числа пенсионеров может привести к увеличению выплат. При этом она подчеркнула, что, согласно государственным прогнозам, индексация пенсий выше, чем инфляция.

Пискунова считает, что государству следует задуматься о том, чтобы жителям определенных регионов страны снизили возраст выхода на пенсию. «Надо думать о том, как на северах снизить возраст. Дальний Восток выделить. Мы надеемся, что наше правительство что-то будет думать. Если нас спросят, то мы обязательно будем участвовать и представлять предложения», — сказала она. Пискунова выразила надежду, что новое правительство прислушается к мнению Союза пенсионеров.