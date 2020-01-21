Внешне «Таганай» готов, но в правительстве все равно ищут запасные варианты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Челябинск готовится принять саммиты ШОС и БРИКС

В правительстве Челябинской области готовят запасные варианты для проведения саммитов ШОС и БРИКС, если не будет готов главный объект — конгресс-холл «Таганай» на улице Труда. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе правительства. Владелец проекта, бизнесмен Алексей Наговицын уже заявил, что сдаст объект к 1 апреля, что вызвало сомнения властей.

«Таганай», владеет которым бизнесмен Алексей Наговицын, позиционировался как основная площадка саммитов в Челябинске после того, как опоздание с замороженным ныне общественно-деловым центром на реке Миасс стало очевидным. На официальном сайте «Таганая» указано, что это будет самый большой в регионе концертный зал вместимостью до 2,5 тыс. человек,.с магазинами, кафе и ресторанами, а также аттракционами. Сообщается, что открытие ожидается в первом квартале 2020 года, то есть до 1 апреля.

«Есть вероятность, что объект не будет сдан даже к лету, — сообщил „URA.RU“ источник в резиденции губернатора. — Внешне он готов, но работ внутри предстоит сделать очень много. Поэтому „Таганай“ как площадка для саммитов уже не рассматривается».

«Если объект сдадут к 1 апреля, то «Таганай» рассмотрят для проведения мероприятий, — сообщили URA.RU» в пресс-службе правительства области. — Но сейчас готовят другие площадки. Мест для того числа мероприятий, что закреплены за Челябинском, достаточно. Это гранд-отель «Видгоф», бизнес-отель «Березка», ледовая арена «Трактор», отель «Редиссон» и другие площадки». Получить комментарий Наговицына не удалось.

22 января в резиденции губернатора состоится заседание областного комитета по подготовке к саммитам, а 29 января в Москве соберется федеральный оргкомитет. В июне и в июле в Челябинске пройдет 14 мероприятий международного уровня. Мероприятия с участием президентов перенесены в Санкт-Петербург.