В ямальской школе пожаловались на грязь и вонючие туалеты

В штате школы есть уборщица, которая регулярно следит за чистотой Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Грязь, пыль, шелуха от семечек и поломанные парты: так описали в соцсетях жители Салехарда (ЯНАО) ситуацию в школе №6 ямальской столицы. Автор сообщения, представившийся родителем одного из учащихся, утверждает, будто видел все собственными глазами.

«В школе грязно, на лестничных пролетах комки пыли и грязи, — утверждает автор. — Все видела своими глазами». По словам женщины, пожелавшей сохранить анонимность, такая ситуация наблюдается не только на лестничных пролетах, но и в кабинетах, закрепленных за учителями: «Пол в кабинете завален бумажками, семечками, у учителя даже дети ломают парты».

Ямальчанка задала вопрос, куда при этом смотрит администрация школы, и поинтересовалась, насколько похожа ситуация в других учебных заведениях города. При этом понимания ее слова у других жителей Салехарда не нашли.

Многие родители вступились за руководство учебного заведения, отметив, что обычно мусорят и портят школьное имущество не учителя и не администрация. Возмущенной родительнице посоветовали обратить внимание на воспитание школьников, а также вспомнили старую традицию, когда уборкой классов занимались сами ученики.

В школе №6 размещенную в соцсетях информацию назвали не соответствующей действительности. «Уборка в учебных кабинетах и туалетных комнатах осуществляется систематически, — сообщила агентству директор Светлана Кучеренко. — В школе есть уборщицы, порядок регулярно наводится».

Проверки, которые ранее проводились в учебном заведении надзорными органами, нарушений не выявили. Связаться с представителями департамента образования Салехарда оперативно не удалось.