Всероссийское голосование за поправки в Конституцию РФ покажет реформу власти

Путин хочет привлечь граждан к принятию государственных решений Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Изменение конституции РФ в 2020 году

Организация всероссийского голосования по законопроектам, которые будут касаться внесения поправок в Конституцию, — это демонстрация новых принципов работы власти. Такое мнение в беседе с «URA.RU» высказал директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский.

«У Владимира Путина хватает полномочий, чтобы поправки в том объеме, как они сформулированы, были приняты. При этом президент намеренно идет на то, чтобы провести обсуждение этих поправок», — сказал «URA.RU» Потуремский. Политолог считает, что лидер страны пошел на этот шаг, чтобы привлечь граждан к принятию важных государственных решений. По его словам, это позиция ответственного политика.

По мнению Потуремского, всероссийское голосование по поправкам в Конституцию, пройдет в форме опроса. «Это походит на то, чем занимаются социологи. Будут предложены варианты ответов и будет учтено количественное мнение людей» — уточнил политолог.

Ранее Владимир Путин создал рабочую группу, которая подготовит предложения о внесении поправок в Конституцию страны, напоминает VSE42.RU. Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию могут провести до 1 мая, пишет «Пятый канал».