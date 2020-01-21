Уральский город лишится хлебокомбината, принадлежащего экс-кандидату в губернаторы

«Каменск-Уральский хлебокомбинат» (актив бизнесмена и экс-кандидата на пост губернатора Свердловской области Малика Гайсина) в ближайшее время будет ликвидирован, а его сотрудники уволены. Об этом сообщил источник «URA.RU», знакомый с ситуацией.
«В Каменске-Уральском закрыли хлебокомбинат. Всех рабочих увольняют», — рассказал инсайдер. Причин происходящего и сроков он не раскрыл.
В пресс-службе мэрии Каменск-Уральского «URA.RU» сообщили, что местный центр занятости пока не получал данных о планах сокращению сотрудников предприятия. Однако есть информация о том, что работникам несколько месяцев не выплачивали зарплату. Они обращались в трудовую инспекцию.
По данным системы СБИС, хлебокомбинат состоит из двух юридических лиц — ОАО «Каменск-Уральский хлебокомбинат» (является банкротом, владеет землей и зданием завода, в состав совета директоров входят бизнесмены Малик и Одис Гайсины) и ООО «Каменск-Уральский хлебокомбинат» (комбинат, который производит хлебобулочные изделия).
В мэрии уточнили «URA.RU», что первое предприятие в ближайшее время останется без отопления. «Сейчас АО „ГАЗЭКС“ (холдинг, поставляющий природный и сжиженный газ в Свердловской области, — прим. ред.) 31 января отключают от газа этот хлебокомбинат, потому что они в течение длительного времени не проводили никакие регламентные работы», — рассказали в администрации.
При этом ООО «КУХ» 20 января подало иск в арбитраж о своем банкротстве. Сумма иска — 6,5 млн рублей.
Получить оперативные комментарии у руководителей обоих юридических лиц не удалось. Там не ответили на звонки корреспондента «URA.RU».